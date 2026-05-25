ボクシングイベント「３１５０ＦＩＧＨＴ」のファウンダーで元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）が２５日に都内で会見を開き、２３、２４日に予定されていたキルギス大会が中止になったことを謝罪した。また、開催が危ぶまれていた６月６日の愛知国際展示場大会を予定通り開催することを発表した。興毅氏は株式会社ＬＵＳＨと提携して「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」興行を共催してきたが、運営を担当するＬＵＳＨの資金面の問