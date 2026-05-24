発砲事件があった現場付近＝23日、米ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米主要メディアによると、米首都ワシントンのホワイトハウス近くで23日、複数回の発砲があった。CNNテレビは大統領警護隊（シークレットサービス）が対応し、2人が撃たれて負傷したと報じた。現場はホワイトハウスの西側の路上とみられる。CNNによると、何者かが発砲しているとの通報があった。ホワイトハウスで複数の銃声が聞こえ、敷地内にいた