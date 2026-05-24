俳優の成宮寛貴が映画「藁にもすがる獣たち」（９月２５日公開）に主要キャストで出演する。だが、当初は別の?本命俳優?がいたという。同作は鈴鹿央士演じるユーチューバーの主人公が、偶然手にした１億円をめぐり、欲望むき出しの争奪戦に巻き込まれていくストーリーだ。成宮は多額の借金で窮地に追い込まれた悪徳警官役。共演の森七菜はそれまでの清純派イメージから脱皮し、夜の世界の謎めいた悪女を演じる。実は同作、配