2026年5月21日、「名探偵コナン」毛利蘭（もうりらん）の中国版と日本版デザインの比較が中国のネットユーザーの間で話題になっている。中国のネットユーザー・Luxuan氏は、自身のX（旧ツイッター）で「名探偵コナン」の毛利蘭グッズの日本版と中国版の比較画像を投稿。日本版については、キャラクターデザインや衣装が単調で色彩が暗いと指摘し、16歳の女子高生の年齢に合わない服装もあるとの見解を示した。一方、中国版について