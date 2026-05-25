自閉症のある7歳児に、肋骨が折れるほどの暴行を加えた30代の男が拘束起訴された。検察は虐待を放置した実母に対する捜査を続ける一方、担当自治体は当面、子どもを虐待被害児童保護施設で保護する方針だ。大田（テジョン）地検洪城（ホンソン）支庁は24日、障害者福祉法違反（暴行）、児童福祉法違反（児童虐待）などの容疑で30代の男Aを拘束起訴したと明らかにした。Aは昨年7月から9月にかけて、忠清南道舒川（チュンチョンナム