禁止命令が出たストーカー加害者にGPS端末を装着させる──。自民党の調査会がまとめた提言案が報じられ、SNSなどで大きな注目を集めている。共同通信によると、提言案では、加害者が被害者に接近した際、被害者側に通知する仕組みを想定。さらに、加害者向けの治療やカウンセリングについても、受診の義務化を盛り込んだ。ストーカー事件では、警察が介入した後も重大事件に発展するケースが後を絶たず、「被害者保護を強化すべき