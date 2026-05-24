猫がトラの檻に侵入 画像はイメージです メキシコシティで人気の観光スポット「Chapultepec動物園」。でもここの飼育員たちは、4ヵ月間ずっと「大胆不敵な侵入者」との戦いを強いられています。 相手は体重4kgほどの茶トラ猫で、だれかに飼われているものと思われます。この猫は週3、４回ほど動物園にやってきてはベンガルトラの檻に入り込み、まるで「食べ放題ビュッフェ」であるかのようにトラの餌を失敬