現地５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、ジローナは残留を争うエルチェと対戦。１−１で引き分けた。この結果、19位が確定し、まさかの２部降格が決定した。一昨シーズンは３位と大躍進し、昨季はチャンピオンズリーグ（CL）にも出場したクラブの悲劇に、サッカーファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。 「え、降格したの？」「まじか」「ジローナの降格があまりに残念過ぎる」「降格悲し