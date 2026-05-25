◇ナ・リーグドジャース5―1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）のブルワーズ戦に先発登板し、7回7安打1失点の粘投をみせ、4勝目を挙げた。大谷翔平投手（31）は3打数無安打2四球で連続試合安打は9で止まった。試合はドジャースが5―1でブルワーズを下した。山本は5回以外は毎回走者を背負いながらも、ストライク先行の投球で試合を作った。決め球が決まら