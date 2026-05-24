2026年1-4月の主要経済データが相次いで発表された。データを全体的に見てみると、中国は現在、優れた製品を数多く輸出しており、その分野は主にハイテク産業に集中していることが分かる。データを見ると、1-4月の中国のハイテク製品輸出額は前年同期比で27．6％増加し、増加率は輸出額全体の増加率を大きく上回り、輸出総額に占める割合は27．9％に達した。2025年のハイテク製品の輸出増加率は13．2％だった。「新三種の神器」製