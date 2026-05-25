今村聖奈騎手が２４日のオークス・Ｇ１でジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手によるクラシック初騎乗、Ｇ１初制覇を決めた。その日、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は自身のＸで「ブラボー聖奈ちゃんオークスでの歴史的な勝利おめでとう」と祝福のメッセージを投稿した。ルメール騎手はオークスでドリームコア（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ