すんごい血まみれ。大富豪に嫁いだ花嫁が一族伝統の“ゲーム”で命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット２』が８月14日(金)より公開。一作目が未見でもその世界観に引き込まれること請け合いの、ハイボルテージな長尺予告編が到着した。一作目『レディ・オア・ノット』(2019/日本劇場未公開)で、命を賭けた“かくれんぼ”に強制参加させられた花嫁グレース。義理の家族たちの血しぶきを全身に浴びながら生き残った