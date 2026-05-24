俳優の長門裕之さんが77歳で死去したのは、2011年5月21日。ちょうど15年の歳月が流れたことになる。長門さんは、歌舞伎役者の沢村国太郎と女優・マキノ智子の長男に生まれ、故・津川雅彦さんの実兄に当たるという役者一家の出。「にあんちゃん」「豚と軍艦」など、今村昌平監督作品で主役を務めるなどしたほか、テレビや舞台でも軽妙な演技を見せた名優だ。【写真を見る】スタイル抜群、美しすぎるボディラインの南田洋子さん