「みんなに当たり前にあるものが自分にはない。しかもそれをラッキーとすら感じている」。TBSのアナウンサーとして『王様のブランチ』や『チューボーですよ！』など数々の人気番組を担当した木村郁美さん。忙しい時期にはレギュラー番組を9本抱え、華やかな世界で大活躍をされていました。しかし、その舞台裏で、木村さんが抱えていた苦悩は、あまりにも大きなものでした。 【写真】「いい歳の重ね