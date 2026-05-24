フィリピンで建設中のビルが倒壊する事故があり、地元当局は、20人以上ががれきの下敷きになっているとみて、捜索を続けています。フィリピンのルソン島中部アンヘレスで24日、建設中の9階建てのビルが倒壊しました。現地メディアによりますと、これまでに作業員24人が救助されるなどしましたが、ほかに20人以上が崩れたがれきの下敷きになっているおそれがあるということです。また、AP通信によりますと、がれきの破片が近くの宿