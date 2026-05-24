アニメ放送30周年の『名探偵コナン』と、人気アニメシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』のコラボが決定しました。お互いの作品にキャラクターが登場するほか、コラボグッズも展開されるとのことです。土曜よる『名探偵コナン』×日曜あさ『名探偵プリキュア！』名探偵コラボ決定！！｜トピックス｜名探偵プリキュア！｜朝日放送テレビhttps://www.asahi.co.jp/precure/star-detective/topics/202605_conan.html👓━━━━