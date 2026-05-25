華道家でタレントの假屋崎省吾が24日、自身のアメブロを更新。総額7億円する軽井沢にある自身の別荘を公開し、反響を呼んでいる。【映像】假屋崎省吾、総額7億円の別荘（複数カット）4月14日に、鎌倉にある敷地面積1000坪以上の自宅を公開し「おうちもお庭も規模がすごいっ!!」「お庭にこんな階段があるなんて」など驚きの声が寄せられていた假屋崎。この日は「軽井沢の別荘に着きました〜っ」「ほんとに久しぶりに来たけど