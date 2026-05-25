赤木俊夫さんの遺影を前に取材に応じる妻雅子さん＝25日午前、大阪市北区学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る財務省決裁文書改ざん問題で、2018年に改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員赤木俊夫さん＝当時（54）＝の妻雅子さん（55）が、関連文書の一部を「不開示」とした国の決定を不服とし、取り消しを求めて大阪地裁に近く提訴することが25日、分かった。財務省はこれまでに関連文書計約14万6千ページの開示を完了