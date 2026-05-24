【ワシントン＝中根圭一】米ワシントンのホワイトハウス近くで２３日午後６時（日本時間２４日午前７時）頃、男が検問所に近付き、米大統領警護隊（シークレットサービス）に向けて拳銃を発砲した。男は警護隊員に撃たれ、死亡した。近くにいた市民１人にも弾が当たり、負傷した。米メディアの報道によると、男はメリーランド州在住のナシール・ベスト容疑者（２１）。２０２５年にホワイトハウス周辺の立ち入り禁止区域に不法