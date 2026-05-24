Appleが「genai.apple.com」という生成AI関連のサブドメインを登録していることが明らかになりました。Apple Preparing New 'Gen AI' Website Ahead of WWDC - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2026/05/23/apple-gen-ai-subdomain/Apple registers new 'gen AI' subdomain ahead of next month's WWDC keynote - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/05/23/apple-new-gen-ai-subdomain-ahead-of-wwdc/Appleは独自ドメインの「appl