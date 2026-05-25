女優で声優の戸田恵子が24日に自身のアメブロを更新。自身が出演したドラマ『ショムニ』のキャストやスタッフが集まる恒例の「ショムニ会」が開催されたことを明かした。【映像】戸田恵子、石川さゆりと女子会「しょむにかい！」というタイトルでブログを更新した戸田は、夜に開催された集まりについて言及。この日は『ショムニ』で人事部長の寺崎役を演じ、2002年にくも膜下出血のため急逝した俳優・伊藤俊人さんの命日だった