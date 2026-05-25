筆者友人D子の話です。駅ホームでベビーカーを畳もうとしていた友人D子に、スーツ姿の男性が怒声を上げて押しのけ、そのまま乗車。ところが同じ電車の中で、男性に思わぬ結末が待っていました。 「邪魔なんだよ！」舌打ちと同時に押しのけられた 子どもがまだ1歳になる前のころ、私は電車に乗るため駅のホームでベビーカーを畳もうとしていました。慣れない手つきでもたついてい