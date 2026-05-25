正式発表は10月を予定シトロエンは、新たに発売予定の低価格EVに、歴史的な『2CV』の名称を復活させることを明らかにした。10月のパリ・モーターショーで正式発表する予定だ。【画像】戦後の自動車普及を支えたフランスの名車【シトロエン2CVを詳しく見る】全23枚米国ミシガン州で開催された親会社ステランティスの投資家向け説明会に登壇したシトロエンのグザヴィエ・シャルドンCEOは、新しいエントリーレベルのEVの計画を示し