中国の四川省に生息する世界で唯一とされる「野生の白いパンダ」の映像が公開されました。【映像】世界唯一とみられる“野生の白いパンダ”この「白いパンダ」は2019年に発見された「世界唯一」とみられる珍しいパンダで、野生で育っているとみられています。四川省にある「ジャイアントパンダ国立公園」は、2024年から2026年にかけて赤外線カメラで撮影された野生の「白いパンダ」の映像を公開しました。2024年の映像には