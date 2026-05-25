パーソルキャリアは5月21日、「副業・フリーランス人材白書2026」を公開した。調査は1月5日〜13日、人材獲得業務に関与する25〜69歳の男女4,400名、および副業に興味のある20〜64歳の男女1,903名を対象にインターネットで行われた。副業・フリーランス人材の現在活用率本白書は、副業・フリーランス人材の活用実態や課題などを、企業と個人の双方の視点から調査したもの。企業側の調査では、人材獲得業務に関与する男女を対象に調