女優・沢尻エリカが「本名」について語り、ネットは驚きに包まれた。２３日の日本テレビ系「サクサクヒムヒム」（土曜・後１１時半）にゲスト出演。沢尻への質問で謎に包まれたプライベートに迫った。「エリカ様がハマった強烈な趣味とは？」という問いには、真冬の滝行と返答。「初めてやったのが、ちょうど１年前の１月…京都に用事があったんですよ。京都にせっかく行くから、周辺でなにかできることないかな？滝行か…ち