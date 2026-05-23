ドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」に向け、意気込みを語るフレッド・カーリー＝22日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」が24日（日本時間25日）、米ネバダ州ラスベガスで初開催される。陸上競泳などに元世界王者を含む約40選手が参加予定。主催者側は人体の「潜在能力」を解き放つ試みだと主張している。各種目の