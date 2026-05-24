GIGAZINE編集部では台風や地震などの自然災害によりネットワークが外部と途絶した場合に備えて衛星インターネットアクセスサービス「Starlink」のスターターキットを購入しています。ただ、実際に運用する場合を想定するとStarlinkのルーター単体のWi-Fiでは社内全域をカバーできず、ルーター付近までPCを移動しないと通信が安定しない可能性があることがわかりました。ならば一旦有線LANに繋げばメッシュWi-Fiで社内全体をカバー