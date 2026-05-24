北海道旭川市の橋の欄干から転落、当時17歳の女子高校生が水死体で発見されてから丸２年。主犯格として殺人など3つの罪に問われた内田梨瑚（うちだ・りこ）被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁でようやく始まる。内田被告が舎弟扱いしていた共犯の女はすでに懲役23年が確定して受刑中。内田被告と不倫していたことが明らかになった強行犯担当刑事が訓戒のうえ依願退職するなど、旭川の恥部を根こそぎまくり上げた陰惨な事件