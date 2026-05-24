兵庫県たつの市の住宅で、住人の母と娘が殺害された事件で、警察が事件に関与した疑いが強まったとして、40代の男について、殺人容疑で逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材でわかりました。【映像】現場の様子警察はきょうにも、公開捜査に乗り出す方針です。74歳の母親と52歳の娘は今月19日に自宅で血を流して死亡しているのが見つかり、警察は21日に殺人事件として捜査本部を設置していました。（ANNニュース）