私はサヤカ。夫のケンジ、保育園に通う息子のコウスケと3人で暮らしています。地元を離れて15年ほど。実家に住んでいたころは、親からの「お姉ちゃんなんだから」という言葉に縛られていました。いつでも弟のユウタが優先で、姉の私は我慢するだけ。お菓子を譲るのも、新しい服を諦めるのも当たり前のことでした。しかし私も結婚して自分の家庭を手に入れました。家族3人での平穏な生活をしっかり守り抜きたいと思っていたのですが