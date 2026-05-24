お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が24日までに、インスタグラムを更新。サンドウィッチマン伊達みきお（51）の粋さを紹介した。「サンドウィッチマン伊達さんが牛タンを送ってくれました。結婚記念日でも、息子の誕生日でもなく。ふいに送ってくれました」とすると、「ふいに牛タンを送れるような大人に私はなりたい」とし、牛タンにかぶりつく写真を公開した。この投稿に「本当のプレゼントって、日付より気持ちで