タレントの藤本美貴（41）が、24日放送のテレビ東京『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜』（毎週日曜後7：50）に出演。夫のお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が、不倫をした場合の“制裁プラン”を明かした。【写真】不倫をしたら…仲良し夫婦の藤本美貴＆庄司智春番組では「少子化対策がスゴい国SP」としてフランスやハンガリーの事例を紹介した。スタジオでは、不倫・浮気で離婚した際の慰謝料について話題