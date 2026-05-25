5月25日から始まる内田被告の初公判「『神居古潭（以下、カムイコタン）』は旭川を代表する景勝地です。なのに、『いったいなんてことをしてくれたんだ！』という気持ちは今でも強いです。実は“あの事件”の直前に神居大橋がリニューアルされて、橋の欄干などが綺麗になっていました。そんな新しくなったばかりの神居大橋を汚してくれた内田梨瑚が裁判で何を話すのか、今から注目しています」そう怒りを込めて話すのは、外来種の