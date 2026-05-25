銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「今日ヤッちゃいなよ」とか言ってくる外野のおじさん。○恋人同士になることだけがゴールじゃない22歳の頃からこのお仕事をしているので、お客様によってはありがたいことに10年以上のお付き合いになる方もいらっしゃいます。10年以上のお付き合いになると、もはや飲み友だち、もしくは仕事仲間、または「父ちゃん」「