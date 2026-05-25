京都市南区のニデック本社モーター大手ニデック（東証プライム上場）の不正会計問題で、証券取引等監視委員会が同社に対し、金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが25日、関係者への取材で分かった。金融庁への勧告を視野に入れ、有価証券報告書への虚偽記載の有無などを調べる。ニデックはグループ内で不適切な会計処理の疑いが複数見つかり、2025年9月に第三者委員会を設置。今年3月に公表した調査報告書で