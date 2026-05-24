5月24日（日）、東京競馬場・芝2400mを舞台に、3歳牝馬頂上決戦オークス・G1が行われた。桜花賞馬スターアニス、フローラS勝ち馬ラフターラインズなど18頭が集結する中、今村聖奈騎手とジュウリョクピエロが歴史的快挙を成し遂げた。今村騎手は東京芝2400m初挑戦、そしてJRA女性騎手として史上初のクラシック騎乗。その初舞台で、史上初となるJRA女性騎手によるクラシック勝利、さらにJRA日本人女性騎手初のG1制覇という“初”尽く