鎌倉市が2026年5月20日に公式サイトを更新し、市立小学校で「女性職員用トイレおよび女性職員更衣室に複数回にわたって小型カメラを設置した」という理由から、同校勤めだった56歳男性職員を懲戒免職処分にしたことを発表した。発覚の経緯を取材した。「子どもの被害はない」鎌倉市教育委員会が22日にJ-CASTニュースの取材に応じ、免職となった男性は学校用務員だといい、問題発覚後は学校に立ち入らせないため直ちに職場を変える