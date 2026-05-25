北海道留萌（るもい）市の女子高校生を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判の初公判が２５日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。内田被告は起訴事実のうち、監禁罪は認めた一方、殺人罪については「殺意はなく、橋から落下させていない」などと述べて否認した。起訴状によると、内田被告は２０２４年４月１８日深夜〜１９日未明