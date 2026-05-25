休んでいるはずなのに、なぜか疲れが取れない。休日はしっかり休んでいるつもりでも、翌日になるとむしろ体が重い。そんな違和感を覚えたことはないだろうか。多くの人は「休む時間さえ確保すれば回復できる」と考えているが、実際には休み方そのものが間違っている可能性がある。815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、職場で評価されている人たちの休日の過ごし方は少し違うという。そのわずかな