装備の進化に喜ぶ声！ 一方で価格へのシビアな意見もホンダは、2026年5月21日に「ADV160」を一部改良し発売しました。アドベンチャースタイルの軽二輪スクーターであるADV160は、市街地での通勤や通学から休日のツーリングまで幅広いシーンで活躍するモデルとして人気を集めています。【画像】価格と色にはシビアな意見も!? ホンダの軽二輪スクーター「ADV160」2026年モデルを 画像で見るボディサイズは全長1950mm×全幅760m