医療現場のいろいろを描くからばく社(@100nichigonoRT)さん。指示がうまく伝わらなかったとき「伝えるって難しい」と思う書籍『ギャル技師ちゃんのやべぇ日常〜放射線技師のかわいくないお仕事〜』から『ギャルと仰向け』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】仰向け→反対です■「ベッドで仰向けに寝てください」→うつ伏せになる今回は、MRIやレントゲン時のあるあるを紹介する。「ベッドで仰向けに寝てください」と言うと、うつ