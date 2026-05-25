連覇を目指すW杯北中米大会への出場が注目される米MLSマイアミのアルゼンチン代表MFリオネル・メッシ（38）が、2アシストした24日のフィラデルフィア戦で、後半28分に自ら交代を要求して退いた。海外メディアによると、同35分にFKを蹴った後に左太腿の上部を押さえるしぐさを見せ、そのまま自らの足でロッカールームへと戻ったという。ESPNなどによると、オヨス監督は「報告は受けていないが、彼は本当に疲労していた」と説明