ここ数年、都内を中心に急速に存在感を高めているのが、ファットタイヤを採用した海外製e-bike（電動アシスト自転車）です。ブロックタイヤに前後サスペンション、骨太フレームで折り畳めるといった、スタイリッシュな外観と高い走行性能で人気を集めています。 一方で、市場には法規適合が不十分な製品も多く、「何が合法で何が違法なのかわかりにくい」という状況が続いています。重大事故も発生しており、2026年4月には交通