ＤｅＮＡは２４日、ダヤン・ビシエド内野手の現役引退を発表した。ビシエドはキューバ国内リーグ、米大リーグ、中日で活躍し、昨年７月にＤｅＮＡ入団。史上４８人目の１２球団すべてからの本塁打を記録するなど、持ち前の勝負強さを発揮してチームのクライマックス・シリーズ進出に貢献した。リリースでは「ビシエド選手の今後の人生がより幸せなものになることを、心から祈念しております」と結んだ。ビシエドはこの日のヤ