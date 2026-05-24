鳥羽水族館公式(@TOBA_AQUARIUM)がポストしたこちらの画像、何なのか分かりますか? 茶色い部分が爬虫類の皮にしか見えないのですが……、実はこのあと、美味しくいただいたとか。カメノテをいただきました: 飼育動物の話題ではありませんが… 先日、(食べるために)カメノテをいただきました。カメノテって、皆さん、ご存じでしょうか。 カメノテは海岸の岩礁のすき間などに群生して固着する生きもので、一見すると貝のようにも見え