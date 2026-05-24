タレント・あのが、5月23日に自身のXを更新。冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）を降板すると宣言し、騒動はさらなる広がりを見せている。「事の発端は、同番組の18日放送回で、あのちゃんが『ベッキーの次に嫌いなタレントは？』という質問に対し、鈴木紗理奈さんの名前をあげたことでした。いわゆるバラエティ番組のお約束……というノリだったようですが、鈴木さんは、20日にInstagramのストーリーズを更新。《そん