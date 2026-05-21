「暴力はいけないこと」。それは誰でも知っているでしょう。しかし「しつけ」だと信じて子どもに手をあげてしまう親も、中にはいるようです。筆者の知人男性は、子どもを叱るときには手をあげるのが普通だと思っていたそうです。そんな彼の数十年後のエピソードをご紹介します。 「言葉」の代わりに選んでしまったもの 私は昭和に生まれ、上下関係の厳しい縦社会で生きてきました。幼い頃は悪さをすれば親父に殴られ、