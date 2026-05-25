TBS系「ラヴィット！」とパ6球団のコラボ「パ・リーグTV」などを運営するパシフィックリーグマーケティング株式会社は25日、TBS系列「ラヴィット！」とコラボすることを発表した。同日の生放送中に告知されるとファンも「最高すぎる」と反応している。午前9時48分頃に番組にパ・リーグ6球団のマスコットが登場。コラボ企画が発表された。パ・リーグの6球場でコラボ試合を開催し、「ラヴィット！」ファミリーが登場する。7月1日