アメリカメディアは24日、アメリカとイランの合意内容について、ホルムズ海峡の再開や60日間の停戦延長が含まれていると報じました。ただ、焦点であるイランの核開発問題については継続協議となっていて、合意に至るかは依然不透明です。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は24日、アメリカとイランが近く合意するとする内容を報じました。ホルムズ海峡の再開や60日間の停戦延長などが含まれているということです。一方、両者